Wesley volta a estar na mira do Benfica

Brasileiros noticiam que o lateral direito do Flamengo poderá custar 5 M€ por 80%, mais bónus.

A saída de Gilberto, vendido ao Bahia, abriu uma vaga na direita da defesa encarnada que João Victor, central de raiz, tem tentado agarrar, mas ainda sem convencer totalmente Roger Schmidt. Daí que a contratação de um lateral direito não esteja riscada do plano da SAD, o que alimenta o surgimento de candidatos. Wesley, do Flamengo, é um deles, que ontem voltou a ser apontado ao Benfica.

Segundo noticiou a "Gazeta Esportiva", o lateral de 19 anos do Flamengo, atual titular, já terá motivado uma proposta de 5 M€ por 80% do passe, mas o emblema carioca quereria fazer subir as fasquia com montantes variáveis. Segundo a mesma fonte, os responsáveis da Luz estarão a preparar nova incursão.