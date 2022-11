Weigl vê-se a continuar na Alemanha: "Caso contrário, não estaria aqui"

Médio está emprestado pelo Benfica, mas intenção passa por continuar no Monchengladbach

Julian Weigl já pensa na continuidade ao serviço do Borussia Monchengladbach. Apesar de estar na Alemanha por empréstimo do Benfica, o médio vê-se a continuar pelo país de origem, apesar de deixar em aberto uma decisão definitiva.

"Sou alguém que, basicamente, anseia por continuar [no Borussia Monchengladbach] e não quer jogar num clube um ano e noutro no ano seguinte. Então, tomei uma decisão muito consciente de fazer esta mudança. Rapidamente pensei que me sentiria em casa aqui e claro que também poderia imaginar-me a ficar mais tempo. Caso contrário, não estaria aqui, agora. Veremos o que acontece. Além disso, não sou eu quem decide isso, também", afirmou, em entrevista à FohlenEcho.

Recorde-se que o acordo entre o Benfica e o Monchengladbach por Julian Weigl contempla um empréstimo de apenas um ano. O alemão tem contrato com os encarnados até 2024.