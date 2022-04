Weigl terá sido sugerido ao Milan pelo empresário, dizem em Itália

Volker Struth discutiu a mudança do médio germânico para Milão em reunião com Paolo Maldini e Frederic Massara, que consideram o preço exigido demasiado avultado

O Milan prossegue um trabalho de prospeção para substituir o médio Franck Kessié e uma das possibilidades sugeridas ao clube da Serie A foi adquirir Julian Weigl.

Segundo o "Calciomercato.com", cuja notícia foi difundida por órgãos transalpinos, Volker Struth, o empresário do médio do Benfica, em reunião com os diretores Paolo Maldini e Frederic Massara, discutiu a mudança do germânico para Milão.

Os responsáveis do Milan, ainda que agradados com a capacidade de Weigl, recusaram ao considerar que o preço (40 milhões de euros) é demasiado elevado, além de preferirem outras características, pelo que vão optar por outro jogador.

Em alternativa, segundo o "Calciomercato.com", os rossoneri estão de olho no internacional português Renato Sanches, sendo o principal alvo para render Kessie.