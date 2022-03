Weigl tenta causar surpresa e apanhar o comboio para o Mundial'2022

Segundo jogador de campo mais utilizado em 2021/22 entre os convocados de Hansi Flick, só batido por Rudiger, do Chelsea, é o médio-defensivo alemão com mais minutos na presente temporada. À espreita de vaga como alternativa a Kimmich, procura entrar no comboio para o Mundial

De regresso aos convocados da Alemanha cinco anos depois, Julian Weigl tenta agora recuperar terreno perdido. O camisola 28 assume a dificuldade de agarrar um lugar entre as opções para o Mundial deste ano no Catar, mas chega com argumentos para tentar convencer os responsáveis germânicos.

É o segundo jogador de campo mais utilizado entre a lista de convocados de Hansi Flick para os particulares com Israel e Países Baixos - tem 3353", apenas atrás dos 3480" de Rudiger, central do Chelsea - e a nível germânico é o médio-defensivo mais rodado, batendo Rani Khedira, com 3122", e o cotado e titular na Alemanha Kimmich, que soma 2604".

Este é um trunfo que pode apresentar, até porque o tempo de jogo vai ser decisivo para assegurar um bilhete para o Mundial, como assume Oliver Bierhoff, diretor da federação alemã. "Queremos jogadores em novembro que estejam em forma e tenham uma certa continuidade de jogo", referiu.

Procurando aproveitar o facto de Kimmich ter falhado o arranque da preparação uma vez que vai ser pai, Weigl pode ganhar pontos para contrariar o muro que diz ter pela frente. "Seria uma grande surpresa se conseguisse entrar no comboio do Mundial. Hansi teve vários jogos onde pôde apostar nos seus jogadores e nunca estive presente. Claro que estou pronto, porque no futebol as coisas acontecem rapidamente", disse há dias o médio.

Na apresentação aos trabalhos, Hansi Flick explicou que está "sempre a ver para a posição 6 alguém que possa dar estabilidade e segurança", frisando que Julian "é bom a organizar e orienta os seus colegas". "Precisamos de uma alternativa credível", frisou.

Leia também Seleção Gonçalo Inácio fica de fora dos convocados para o Portugal-Turquia Dos 24 disponíveis para este jogo - Pepe está infetado com covid-19 e Cancelo castigado -, foram todos chamados para jogo, exceto Gonçalo Inácio.

Tio com bandeira do Benfica

Nascido em 1995 em Bad Aibling, cidade a cerca de 50 quilómetros de Munique, Weigl jogou depois entre 2001 e 2006 no SV Ostermunchen, também na Baviera. E aí ainda reside a família, sendo que o seu tio continua a torcer de forma afincada pelos feitos de Julian Weigl.

De tal forma que, segundo revelou o jornal "Tageszeitung", de Munique, a qualificação do Benfica para os quartos de final de Liga dos Campeões, ante o Ajax, levou o tio a colocar mesmo uma bandeira do clube da Luz na varanda da sua casa. Agora, perspetiva-se a possibilidade de ser colocada a bandeira da Alemanha, caso Weigl jogue.