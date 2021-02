Weigl tem ideia clara sobre posição em campo: "Não sinto que seja o melhor sítio para mim..."

Jesus diz que o médio alemão pode desempenhar as funções de central, mas Weigl admite que não gosta.

Jorge Jesus mostrou-se tranquilo com a capacidade de Weigl fazer de terceiro central em caso de necessidade e o atleta fê-lo quando Lucas Veríssimo saiu, em Roma, ante o Arsenal. No entanto, o alemão não gosta dessa posição, admitiu em entrevista dada a um programa alemão e disponibilizada na plataforma "Spotify".

"Para mim, a prioridade quando oiço falar em possíveis transferências é a posição onde vou jogar. O meu critério principal é saber que vou jogar como médio-centro. No Dortmund estava a ser infeliz por ser usado sistematicamente como defesa. Não sinto que seja o melhor sítio para mim", diz, ele que jogou mais de metade da temporada de 2018/19 como defesa-central, perfazendo, segundo dados do site especializado "Transfermarkt", com 21 partidas no eixo defensivo.

O palmarés do Benfica é também valorizado para a decisão de carreira: "Estou interessado em estar num grande clube, com história, não num mais pequeno, ainda que no estrangeiro e, se calhar, num campeonato que possa ser mais mediático."