Weigl tem aproveitado para cozinhar, Seferovic lembra confiança à frente da baliza

A mensagem dos dois jogadores divulgada esta segunda-feira pelo Benfica.

Weigl

"Espero que estejam bem nesta situação complicada e para os que estão infetados, ou têm familiares e amigos infetados, desejo do fundo do meu coração o melhor e que fiquem bem rapidamente. Vivemos um tempo adverso em todo o mundo, também no meu país, Alemanha. Falei com a minha família e amigos e a situação é má por lá. Por isso, juntei-me à "We kick", fundação de jogadores futebol que angaria dinheiro para quem mais precisa neste momento, todos podemos ajudar ficando em casa, é o mais importante, temos de agradecer a quem trabalha nos supermercados, hospitais, farmácias, que estão a fazer um grande trabalho. Tenho cozinhado bastante com a minha namorada, so saimos para passear o cã, faço os exercicios de português para aprender a língua, ginásio, vemos TV, leio livros. Tive hoje uma sessão de ioga. Fazer isto para não estarmos aborrecidos em casa. O mais importante é ficar em casa e juntos daremos a volta. Fiquem bem, com força".

Seferovic

É um periodo dificil, sem fazer nada, todos gostamos de sair, mas temos de estar em casa para travar o virus. Todos nós. Fiquem em casa saudáveis, desfrutem do dia com os vossos pais, irmão, irmã. Não podemos pensar negativo, afinal há sempre luz. Como sabem, sou sempre positivo em frente à baliza e temos de ser positivos. Estamos todos os dias em casa com a minha mulher, o bebé. Fazemos desporto, corremos para estar fisicamente bem. Sempre pensar positivo, vamos passar este tempo adverso. Um abraço para todos".

