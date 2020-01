Weigl, reforço do Benfica, à imagem da escola Barcelona: "Lembrei-me de Guardiola..."

Reforço das águias já foi comparado, pela sua forma de jogar, a Guardiola e a Busquets, referências no meio-campo do conjunto catalão.

Esperado nos próximos dias em Lisboa para cumprir exames médicos e assinar contrato, assumindo-se como o primeiro reforço de inverno do Benfica, Julian Weigl já foi alvo de diversos elogios no passado, sendo que até chegou a ser equiparado a Guardiola, numa alusão ao período em que o atual treinador do Manchester City era uma das figuras do meio-campo do Barcelona. "Quando vi Weigl a jogar pelo Dortmund, lembrei-me de Guardiola no centro do terreno do Barcelona", afirmou Lothar Matthaus, em março de 2017. Curiosamente, o timoneiro dos citizens já o observou várias vezes e Weigl esteve mesmo, no passado, entre os alvos dos ingleses.

O médio alemão, de 24 anos, encaminhou-se para o futebol pela mão do pai, também ele um antigo futebolista. Cedo chamou à atenção no 1860 Munique, onde se tornou o capitão mais jovem de sempre do clube, ainda com 18 anos. "Será um jogador de classe mundial", referiu Toni Kroos, internacional alemão, também há dois anos.