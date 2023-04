"Weigl pode servir de base para o futuro, vamos falar com o Benfica"

Garantia do Roland Virkus, diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, em relação ao médio alemão, que está emprestado pelos encarnados até ao final da época.

Roland Virkus, diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, garantiu no sábado que o clube vai negociar a continuidade de Julian Weigl para além do período contemplado pelo empréstimo do Benfica, válido até ao final da época.

A garantia chegou antes da visita ao Eintracht Frankfurt (1-1), num jogo da 28.ª jornada da Bundesliga que ficou marcado pelo regresso do médio alemão, de 27 anos, que recuperou de lesão, com o dirigente a assumir que o desejo do emblema é continuar a contar com Weigl.

"Estamos a formar uma nova estrutura no plantel. Vamos perder um jogador importante como o Lars Stindl e olhamos para o Weigl como uma peça que pode servir de base para o futuro, por isso vamos falar com o Benfica", declarou, em direto para a Sky Sports alemã.

Na presente temporada, Weigl soma 18 partidas disputadas pelo atual décimo classificado do campeonato alemão.