Weigl: o pouco que falta e os pormenores do contrato com o Benfica

Apesar da concorrência de clubes espanhóis, o campeão nacional chegou a acordo com os alemães e o anúncio da contratação deverá ser feito em breve.

O Benfica está muito perto de fechar a contratação de Julian Weigl, futebolista de 24 anos do Dortmund. Os encarnados atacaram em força nos últimos dias a transferência do centrocampista e chegaram a um entendimento com o clube alemão para a contratação, investindo no jogador cerca de 20 milhões de euros, pagos em vários anos. As águias estão a acertar os últimos pormenores do negócio com o Dortmund e também com o agente do médio, mas o anúncio será feito em breve.

Aposta forte do campeão nacional, Weigl deverá ter à sua espera na Luz um contrato válido por cinco épocas e meia, até 2025. Ao que O JOGO apurou, e numa altura em que as partes envolvidas no negócio acertam os derradeiros detalhes, em cima da mesa está, para o atleta, um salário líquido de 2,5 milhões de euros - para o Benfica serão 5 M€ brutos -, o que representará uma subida de cerca de 500 mil euros, pois aufere na Alemanha dois milhões de euros. Este foi um dos argumentos de peso das águias para convencer o jogador, que pode ficar também blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, a exemplo do que já sucede com... Florentino e Gedson, dois concorrentes formados no Seixal.

Enfrentando muita luta para assegurar Weigl - nos últimos dias havia até duas propostas de emblemas espanhóis -, o Benfica agarrou o atleta, que chegou a visitar Lisboa com a família, com o projeto desportivo, que passa pela aposta na conquista de títulos, a nível nacional e internacional, mas apresentando também um prémio a rondar os três milhões de euros, a pagar em três anos, sendo que em cima da mesa estava também previsto o pagamento de uma comissão de intermediação de dois milhões de euros.