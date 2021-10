Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate, 3-3, em Guimarães, frente ao Vitória, em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga.

Benfica não conseguiu manter o resultado. Por que razão? "Não conseguiu. Faltou-nos intensidade, principalmente na última meia hora. Mesmo as modificações que fiz não ajudaram muito. O Diogo [Gonçalves] e o Rafa não conseguiram entrar no jogo, mas também não é fácil. [o Benfica] Começou a perder o que foi a qualidade de jogo da primeira parte. Na segunda parte nem conseguimos parar o Guimarães nem sair em contragolpe. O Guimarães também fez por isso, com alterações, modificações táticas. Com as modificações os nossos médios também não conseguiram acompanhar. Weigl não percebeu muito bem o que ia fazer quando entrou, desequilibrou a equipa defensivamente e fez com que sofrêssemos o golo."