Weigl: "Na Bundesliga o Benfica poderia lutar por um lugar na Champions League"

Médio do Benfica, Weigl, diz que equipa "deu um passo em frente este ano" e realça o arranque "muito, muito bom" das águias em 2021/22

Sem derrotas nos primeiros dez jogos de 2021/22, o Benfica lidera o campeonato e chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões. Weigl vê, por isso, evolução na equipa. " Demos um passo em frente este ano. Conseguimos um arranque muito, muito bom. Poderíamos lutar pelos lugares da Liga dos Campeões na Bundesliga", realça, em declarações à Bild TV.

Eleito pelos adeptos como o melhor jogador do Benfica no último ano, Weigl admite ter ficado "surpreendido com o prémio". Primeiro tive de lutar para entrar na equipa. Gradualmente fui tendo mais tempo de jogo. O facto de os fãs terem dado esse reconhecimento significa muito para mim", diz, ele que pensa em voltar à seleção da Alemanha. "Não tive nenhum contacto com Hansi Flick, mas conheço-o bem. Com um novo treinador há sempre nomes novos. Claro que olho para a seleção e estou certo que estou no radar de Hansi", sublinha, reforçando: "Estou a jogar a Liga dos Campeões e ele provavelmente vai ver o jogo contra o Bayern. Quero tentar fazer o meu melhor jogo. Todos os que já estiveram na seleção têm como objetivo regressar e é para isso que trabalho todos os dias."