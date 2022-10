Weigl estava atento e não deixou exibição de António Silva passar em branco

Médio emprestado pelo Benfica ao Borussia Monchengladbach fez questão de destacar a exibição do central português no empate dos encarnados com o PSG.

O Benfica recebeu na quarta-feira o PSG em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, empatando 1-1 com o campeão francês e continuando a partilhar a liderança do grupo H com os parisienses.

Quem esteve atento ao jogo foi Julian Weigl, médio emprestado pelas "águias" aos alemães do Borussia Monchengldbach, que fez questão de destacar nas redes sociais a exibição do jovem central António Silva, acreditando mesmo que o jogador será chamado em breve à Seleção Nacional.

"Em breve... Seleção Portugal", escreveu na Weigl legenda de um vídeo que partilhou com os melhores momentos de António Silva na partida.