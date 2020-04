Weigl estabelece diferenças entre adeptos e fala de presságio no voo da águia

Médio do Benfica diz que na Alemanha se canta o jogo todo, mas os adeptos encarnados fazem um barulho ensurdecedor quando a equipa precisa deles.

Numa descontraída entrevista, disponível no Spotify, Weigl falou das diferenças entre os adeptos encarnados e alemães. "O ambiente é diferente. Na Alemanha, estão constantemente a cantar, canta-se o tempo todo. Já os adeptos do Benfica estão lá nos momentos em que é preciso. Quando eles sabem que precisamos de mais um golo, agitam-se e o estádio fica com um barulho ensurdecedor. É outra cultura de adeptos, mas estou muito contente. Vivem muito a vida do clube", disse o médio encarnado.

"Eles acompanham-nos mesmo a caminho do estádio. Não há outro desporto com tanto peso em Portugal. Acompanho as modalidades do Benfica e têm muito sucesso, mas futebol é que a loucura", sublinhou com outra revelação, sobre o voo da águia Vitória. "Se a águia não pousar no lugar específico, para mim, é um mau presságio para o jogo", disse.

Apesar de considerar que no Porto, há mais adeptos azuis e brancos, Weigl considera que 70 por cento do país apoia o Benfica, mesmo sabendo que em termos internacionais, dadas as campanhas recentes na Champions, o nome do FC Porto surge mais bem cotado nos últimos tempos. "É verdade. Tiveram grande sucesso com Mourinho, mas o país é notoriamente mais benfiquista do que outra coisa", aponta o alemão.

Questionado sobre o preferido entre Fàbregas e Kroos, ainda hesitou, mas optou pelo germânico. "A forma como Kroos lê jogo parece fácil, mas é fenomenal. Não estou ao nível de Kroos", disse.