Weigl elogia atitude de Schmidt: "É algo que não acontece normalmente..."

O médio alemão ainda jogou pelos encarnados no início da temporada e, por isso, também é campeão nacional.

Julian Weigl, ex-jogador do Benfica, que foi contratado a título definitivo pelo Borussia Monchengladbach no final desta época contou a forma como soube que não fazia parte dos planos de Schmidt.

"Foi nos treinos no último verão. Quando Roger Schmidt chegou tivemos uma conversa muito aberta e ele disse-me que sou um grande jogador, que gosta do meu estilo de futebol, mas que tinha uma ideia diferente e que queria um novo jogador. Na altura, fiquei feliz por ele ter sido direto comigo porque nem sempre acontece assim no futebol. Dizem-te que és o melhor e, depois, pelas costas, tentam vender-te".

O médio ainda jogou pelos encarnados no início da temporada e, por isso, também é campeão nacional. Em entrevista à Eleven Sports, diz que da passagem pelo Benfica ficou o desejo de ter conquistado mais troféus.

"Houve coisas que não gostei. Não conquistei títulos, era algo que esperava conseguir e o clube merecia. Se também mereço ser campeão? Joguei três jogos no início da época, os que estiveram lá todo o ano merecem ser campeões. Não interessa muito, o mais importante é que o Benfica seja campeão. O clube e os adeptos merecem".

Sobre o regresso ao futebol alemão, Weigl disse estar satisfeito. "Fiquei satisfeito por encontrar uma solução no Monchengaldbach. É um grande clube na Alemanha. Sinto-me bem no clube e na equipa. O Benfica esteve muito bem e encontraram a solução que queria. Mas durante a época senti que queria conquistar este título com o Benfica. Vi os jogos e segui-os pelo Instagram, vi o ambiente da equipa, e claro, que ficas a pensar: seria bom estar lá e celebrar. Mas estou feliz também por mim porque a transferência está feita e é uma nova etapa para mim.

O jogador de 27 anos revela que ainda tem relação com Schmidt e analisou o impacto da chegada do técnico aos encarnados: "Percebeu-se desde o primeiro dia, e não só ele, mas toda a equipa técnica. Tem uma forma especial de treinar e de pensar o futebol. Teve também reforços que encaixaram bem. Viu-se nos treinos e também nas exibições que algo estava a crescer. Desejo-lhe o melhor porque sempre foi muito correto comigo. Quando assinei pelo Monchengladbach, falámos ao telefone e ele deu-me os parabéns. É algo que não acontece normalmente".