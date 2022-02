Weigl e Otamendi veem cartão amarelo e falham jogo com o V. Guimarães

Médio alemão e central argentino viram cartão amarelo aos 15 e 27 minutos do encontro com o Boavista, no Estádio do Bessa.

Julian Weigl, médio do Benfica, viu cartão amarelo aos 15 minutos do encontro frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, por derrubar Gustavo Sauer. Otamendi, por seu lado, viu a cartolina da mesma cor, aos 27', após falta sobre Yusupha.

O médio alemão e o central argentino dos encarnados estavam em risco, completando assim uma série de amarelos e falhando a receção ao Vitória de Guimarães, na próxima jornada.