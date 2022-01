Weigl e o dérbi na final da Taça da Liga: "Será entre equipas do mesmo nível"

Declarações do médio internacional alemão do Benfica em projeção ao confronto com o Sporting, marcado para este sábado, Leiria, no qual se discute o troféu da Taça da Liga 2021/22

Expectativa: "Amanhã vai ser um jogo dividido e importante para nós. É a primeira discussão [direta] de um título em dois anos. Vamos entrar com tudo."

Sistema tático alterado: "Faz parte do futebol. Paa mim, não é uma nova situação. Já tive treinadores que alteraram sistemas táticos. Cada treinador tem as suas ideias. Acontece durante a época, estamos a adaptar-nos a este estilo de jogo."

Maior conforto com dois ou três médios: "Tento jogar da forma que o treinador pretende. Faço o meu melhor. Jogamos em 4-3-3, é um sistema que me serve muito bem, mas já joguei noutro sistema. Tento dar o meu melhor para ajudar o meu treinador e os meus colegas a conseguirem vitórias."

Dificuldades contra Sporting: "Estamos a analisar a equipa deles. O treinador vai dar-nos um plano apra amanhã. Eles têm um forte meio-campo e uma equipa forte coletivamente. Precisamos de estar prontos para lutar e dominar a meio-campo. Eles, como nós, têm jogadores de grande qualidade em todas as posições. Será um jogo entre equipas do mesmo nível."

Problemas contra grandes: "Não tenho uma explicação e não estamos contentes com isso. Se queremos vencer troféus, temos que bater esses rivais diretos também. Amanhã temos outra hipótese e precisamos de aprender com as derrotas. Temos que colocar tudo em campo para conseguir esta vitória."