Weigl e Darwin infetados com covid-19: dupla falha pelo menos dois jogos

O médio foi infetado em Lisboa, onde estava a treinar às ordens de Jesus, enquanto o avançado foi vítima do surto que afetou a seleção uruguaia.

Jorge Jesus não vai poder contar com Weigl e Darwin Núñez para o jogo de sábado da Taça de Portugal frente ao Paredes pois os dois jogadores estão infetados com covid-19. Aliás, além do embate com a formação do Campeonato de Portugal, a contar para a 3.ª eliminatória da prova-rainha lusa, a dupla, que cumpre agora o isolamento obrigatório, vai falhar também, pelo menos, o jogo da próxima quinta-feira, dia 26, diante do Rangers, na Escócia, relativo à 4ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O Benfica divulgou na quinta-feira que os dois futebolistas deram positivo aos testes realizados à covid-19, ainda que tal tenha sucedido em situações distintas. Enquanto o médio alemão esteve às ordens de Jesus durante o período em que se realizaram os compromissos das seleções nacionais, tendo testado positivo na terça-feira após o regresso de folgas, Darwin esteve ao serviço do seu país, tendo defrontado Colômbia e Brasil. O ponta de lança acabou por ser mais um da onda de infetados na seleção celeste, uma vez que são já 13 os elementos do Uruguai que testaram positivo.

Baixas de última hora para o jogo de amanhã à noite com o Paredes, os dois jogadores do Benfica - que já tivera no final da época passada David Tavares infetado, seguindo-se já este ano Svilar, que demorou cerca de um mês a recuperar - estão, e de acordo com o regulamento da UEFA, fora do embate com o Rangers. "O teste SARS-CoV-2-RNA ou qualquer outro teste de laboratório deve ser fornecido pelo menos uma semana antes da próxima partida da equipa na UEFA", diz o regulamento - que prevê uma exceção de um teste negativo até 48 horas antes do desafio quando o período de quarentena se estende por mais de dez dias -, enquanto a nível interno o prazo para isolamento é de dez dias, após o qual os atletas podem ser integrados caso apresentem melhorias evidentes.

De referir que Darwin teve transporte à saída do aeroporto e fez de imediato o teste, não tendo contacto com o plantel, mas os encarnados aguardam pelas próximas horas para perceber se, apesar de testarem negativo, outros internacionais não irão desenvolver sintomas - o uruguaio esteve em campo frente ao Brasil com Everton lançado na parte final do desafio -, tendo sido ativados os protocolos definidos pelos encarnados desde o início da pandemia.