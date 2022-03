Weigl: "Vamos mostrar que o Benfica merece estar nos quartos de final"

Declarações do médio alemão, no final do encontro com o Ajax (0-1)

Jogo difícil e sentimento: "Estou morto de correr, mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz. Não foi o nosso melhor jogo, mas sabíamos que tínhamos de lutar, de correr. No fim, conseguimos marcar golo. A única coisa que conta é essa: passamos à fase seguinte."

Jogo semelhante ao PSV? "As duas equipas são fortes com bola. Contra o PSV, jogámos com menos um, o que foi diferente. Sabíamos que o Ajax ia apertar. Todos os jogadores deram tudo. Isso deixou-me orgulhoso."

Intenções na Champions: "Vamos mostrar que o Benfica merece estar nos quartos. Vamos mostrar, com o nosso estádio incrível e com os nossos adeptos incríveis, que não é fácil vencer-nos. Conseguir a passagem deixa-me muito feliz."