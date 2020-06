"Weigl de repente começou a gritar e eu fiquei em choque"

Namorada do médio alemão falava com o jogador ao telemóvel no momento do apedrejamento do autocarro do Benfica.

Sarah Richmond, namorada de Julian Weigl, jogador do Benfica que ficou ferido no apedrejamento do autocarro, contou à televisão alemã RTL os momentos de pânico vividos pelo internacional alemão.

"O Julian está bem, dentro do possível. Devido ao impacto da pedra no vidro ficou com pedaços no olho, que tiveram de ser retirados no hospital. Mas já está bem, foram lesões superficiais, por isso não teve de ficar internado", afirmou Sarah.

No momento do lamentável episódio, a apresentadora estava a falar ao telemóvel com o médio. O relato impressiona. "Estávamos ao telefone no momento do ataque quando ele, de repente, começou a gritar. Eu, claro, fiquei em choque. Percebi que havia muita confusão e ouvi alguém a dizer-lhe 'Julian, não abras os olhos!'", contou. "Continuei ao telefone a tentar ouvir alguma coisa e um membro do staff disse-me para não me preocupar, que uma pedra tinha entrado no autocarro e ligava-me depois. Fiquei confusa durante os 10 minutos e à espera da minha chamada", continuou.

O incidente ocorreu depois do empate sem golos frente ao Tondela, que impediu a liderança isolada da prova, A casa de Bruno Lage e de alguns jogadores foram vandalizadas com palavras insultuosas e até ameaçadoras.