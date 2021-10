Weigl: "Bayern? Não temos medo, queremos fazer um bom resultado"

Declarações do médio do Benfica em conferência de antevisão ao duelo com o Bayern Munique, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

É um dos jogos mais difíceis para o Benfica esta época? Como vai ser defrontar uma equipa do seu país?: "É um grande desafio. Até agora, é a equipa mais forte com a qual jogamos esta época. Tem muita qualidade em todas as posições, temos de estar preparados. Conheço muitos jogadores deles, mas nunca falo com jogadores que conheço antes do jogo porque quero estar focado no plano do mister. Depois, sim, vou ter uma pequena conversa."

O que mais receia no Bayern?: "Não temos medo do Bayern. Claro que temos muitas coisas a ter em conta, têm um forte jogo de posse, têm jogadores muito fortes individualmente, que podem fazer diferença. Temos de defender todos juntos, estar compactos e não dar muito espaço."

Vê o Bayern como rival pessoal?: "É um rival para mim, não tenho problemas em dizê-lo. Nos clubes que joguei sempre tínhamos menos condições. O Bayern sempre tinha um maior campo, nós éramos o clube pequeno do outro lado da rua, mas na formação sempre lutávamos com eles pelo primeiro lugar. Conheço a rivalidade desde pequeno. Em Dortmund continuou. Éramos o clube que lutava pelo primeiro lugar. É um jogo especial para mim e para todos. Não há nada melhor do que jogar a Liga dos Campeões num estádio cheio."

Benfica é um dos favoritos à passagem?: "Tentamos olhar jogo a jogo, claro que agora estamos numa boa posição, mas tudo pode mudar num jogo. O objetivo é fazer um grande jogo amanhã, no nosso estádio, com os nossos adeptos, queremos fazer um bom resultado."

Mudanças como jogador: "Desenvolvi muitas ciosas. No início, demorou para adaptar-me ao estilo de jogo do treinador e ao que o mister pedia para fazer no campo. Cresci imenso, no ser agressivo e a ganhar bolas no meio-campo. Sinto-me confiante, todos podem ver isso. Estou num bom momento. Às vezes é preciso tempo para adaptar. Quero continuar assim e mostrar o que posso dar à equipa."