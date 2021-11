Com Jesus, o alemão tem ganho peso ofensivo, já participou em oito golos e pode pôr isso em evidência contra o Sporting, clube ao qual até já marcou em 2016/17 pelo Dortmund, na sua estreia a festejar

A poucos dias da receção ao Sporting para o campeonato, Weigl coloca-se em bicos de pés para o dérbi e dá mostras de evolução, principalmente no plano ofensivo, em relação à última temporada, a primeira que fez completa e a primeira também com o regressado Jorge Jesus ao Benfica.

Benfica um a um no triunfo sobre o Belenenses: Darwin e Sefe no tiro ao alvo

Nos rivais diretos, nenhum médio-defensivo se aproxima do desempenho atacante do alemão, que deixa para trás Palhinha e Uribe, com dois golos (e uma assistência do portista), e Al Musrati, com um