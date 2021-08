Waldschmidt perto da saída do Benfica: confira os valores do negócio

O avançado está a ser negociado com o Wolfsburgo e acordo deve ficar fechado depois do play-off da Liga dos Campeões.

A passagem de Luca Waldschmidt pelo Benfica está, tudo o indica, perto de terminar.

O avançado alemão, de 25 anos, está a ser negociado com o Wolfsburgo e o entendimento pode ficar fechado por uma verba a rondar os 12 a 13 milhões de euros, quantia abaixo dos 15 M€ inicialmente desejados pelas águias. Ao que O JOGO apurou, o Benfica tentará assegurar uma percentagem de uma futura venda, sendo que a formalização do negócio apenas sucederá após quarta-feira, depois do jogo decisivo com o PSV no play-off de acesso à Champions.

Se o Benfica tem aqui uma oportunidade de recuperar boa parte do investimento feito no jogador, para o internacional alemão, conforme apurámos, a saída da Luz é vista como necessária para voltar ao radar da seleção alemã, ele que sente ainda que tem tido poucas oportunidades nos jogos grandes. Na época passada, Waldschmidt foi titular em 26 dos 53 jogos das águias, mas em embates contra adversários mais fortes foi quase sempre preterido. Na Liga 2020/21, por exemplo, fez um minuto contra o Sporting e outro contra o FC Porto, tempo igual ao que dispôs no embate da segunda mão da Liga Europa com o Arsenal, depois de só ter alinhado na primeira parte do primeiro encontro frente aos ingleses.

Em jogos maiores, o alemão só fez os 90 minutos na Supertaça, frente aos dragões. Na presente época, foi suplente não utilizado no duplo choque com o Spartak e na terça-feira com o PSV. Com a chegada de Yaremchuk aumentou ainda mais a concorrência do camisola 10, que deseja sair para ganhar protagonismo.

Mark van Bommel, treinador do Wolfsburgo, não confirmou o interesse em Waldschmidt mas abre-lhe a porta. "Os bons jogadores são sempre interessantes. Tudo o que acontecer em relação a esse assunto é com Jorg Schmadtke e Marcel Schafer [responsáveis pelo futebol dos lobos]", afirmou o técnico ontem. Refira-se que o PSV também está interessado mas atrás do Wolfsburgo nesta corrida.