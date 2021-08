Waldschmidt: "Fiquei logo com a impressão que o Wolfsburgo era o passo certo"

Futebolista germânico, que esteve pouco mais de uma época em Portugal, assinou pelo clube alemão até 2025

Transferido pelo Benfica, a troco de 12 milhões de euros, para o Wolfsburgo, o avançado Luca Waldschmidt assumiu, este domingo, que pretendia "muito" voltar à Bundesliga e que rapidamente considerou que ingressar no clube alemão era a decisão a ser tomada.

"Estou muito feliz por voltar à Bundesliga, que era algo que queria muito. Depois de começar as conversas com os responsáveis, fiquei logo com a impressão de que a mudança para Wolfsburgo era o passo certo para mim", afirmou Waldschmidt.

Em declarações aos meios do Wolfsburgo, o avançado vincou que o "caminho, filosofia e as ambições" da equipa alemã "coincidem com as minhas a cem por cento", completou o novo número 28 do plantel às ordens do técnico Van Bommel.

Waldschmidt, que se vinculou ao Wolfsburgo até 2025, voltar a atuar na Bundesliga, apôs tê-lo ao serviço do Friburgo (2018/2020), Hamburgo (2016/18) e Eintracht. Em Portugal, realizou, em pouco mais de uma época, 43 jogos e marcou 12 golos.