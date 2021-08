Waldschmidt está de saída do Benfica e a caminho da Bundesliga

O avançado Waldschmidt está de saída do Benfica

Waldschmidt falha Gil e PSV e está a caminho do Wolfsburgo

O avançado Waldschmidt está de saída do Benfica e está cada vez mais próximo o anúncio da transferência para os alemães do Wolfsburgo.

Segundo O JOGO apurou, o camisola 10 das águias já nem seguiu esta sexta-feira para Braga, onde a comitiva encarnada optou ficar instalada antes do jogo deste sábado com o Gil Vicente.

A oficialização, ainda dependente da resolução de alguns detalhes contratuais, deverá acontecer apenas depois da segunda mão do play-off, em Eindhoven, na próxima terça-feira, mas é praticamente garantido que o internacional alemão também não seja opção para a discussão do acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com o PSV.

\Segundo apurámos, os dois clubes já alcançaram uma plataforma de entendimento que permitirá um fluxo de 12 milhões de euros da Alemanha para os cofres benfiquistas por um jogador que foi contratado na época passada ao Friburgo, por 15 milhões.

As águias consideram que vendem sem prejuízo o avançado, dado que atribuem um valor contabilístico de três milhões a cada um dos cinco anos de contrato que tinham de ligação, pelo que a diferença corresponde à primeira época em que alinhou pelo Benfica.