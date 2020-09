Waldschmidt e uma relação especial: "Entusiasmamo-nos, gritamos..."

Luca Waldschmidt estreou-se na sexta-feira a marcar pelo Benfica, frente ao Famalicão, em jogo de abertura da Liga. O alemão, em entrevista à Benfica Play, recordou a infância e fala da relação especial com o pai.

Educação: "Os meus pais disseram-me para nunca me esquecer de onde venho, falaram de respeito, a lidar com outros, não importa o que fazem, todos são iguais. Tento ser uma boa pessoa, ajudar toda a gente. Não sou alguém que diz que fizeste a coisa errada".

Infância já com futebol e em família: "Treinava com a minha irmã, que era defesa, eu era avançado. Foi mais fácil o futebol por ter o meu pai [Wolfgang Waldschmidt] ao lado. Podia falar com ele depois de um jogo, perguntava o que podia melhorar. Foi importante e ainda é, falo com ele após cada jogo. Entusiasmamo-nos, gritamos, mas fazemos as pazes".

Primeiro jogo: "Lembro-me de que no primeiro jogo estava envergonhado. Não queria ir sozinho e a minha mãe foi comigo. Lembro-me de marcar muitos golos aos 6 ou 7 minutos".

Sonho: "É difícil dizer qual era o meu sonho, claro que pensava em clubes grandes e na seleção. Aconteceu tudo muito rápido para mim. Aos 16/17 anos percebi o momento, que podia ser profissional. Tudo mudou".

Tempos livres: "Gosto de andar de vespa, era especial para mim, não a tenho aqui, mas dá-me liberdade. É especial porque foi o primeiro veículo que conduzi".