Waldschmidt ainda não teve visitas: "Lisboa tem sido uma zona de risco durante muito tempo"

Internacional alemão fala sobre a pandemia de covid-19.

Luca Waldschmidt, que no verão trocou os alemães do Friburgo pelo Benfica, fala sobre a pandemia de covid-19 e como isso impediu pais e amigos de o visitarem em Lisboa.

"Infelizmente, Lisboa tem sido uma zona de risco durante muito tempo. Os meus pais queriam vir visitar-me, mas infelizmente não puderam. Os números estão a aumentar, as regras a apertar. Claro que seria bom se amigos ou familiares pudessem vir cá, mas isso simplesmente não é possível neste momento", começou por afirmar em entrevista ao Express.

O internacional alemão conta ainda como fez para viajar para o seu país e as medidas de segurança que toma: "Apanhei um voo regular de Lisboa para Berlim e, de lá, levei o carro para Leipzig. Uso máscara o tempo todo e tento manter a minha distância em todo o lado para que haja o mínimo de risco possível".

Waldschmidt também viaja com o Benfica na Liga Europa: "Pensei que o "modo Liga dos Campeões" era bom com as finais em Lisboa. Mas algo do género não está a ser atualmente considerado. Claro que a viagem não facilita as coisas., mas pelo menos estamos sozinhos no avião com a equipa, minimizando o risco de sermos infetados", concluiu.