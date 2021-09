Waldschmidt diz que nem tudo correu bem no Benfica: "Não foi como tinha imaginado"

Assumindo o Benfica como uma "nova e entusiasmante experiência", Waldschmidt assume que nem tudo correu como imaginava, principalmente na segunda metade da época.

Luca Waldschmidt trocou o Benfica pelo Wolfsburgo após apenas um ano na Luz. O internacional alemão diz estar "ansioso por jogar a Liga dos Campeões" pelo seu novo clube e entende estar "no sítio certo para estar no campo de visão da seleção" germânica.

Assumindo o Benfica como uma "nova e entusiasmante experiência", Waldschmidt assume que nem tudo correu como imaginava.

"Em termos desportivos, as coisas correram bem nos primeiros seis meses. Mas depois fui infetado com o coronavírus e tive uma lesão num dedo do pé, o que foi um revés. A segunda metade da época não foi como tinha imaginado", analisou, em entrevista ao canal "Sport1".

"Mas foi um ano importante, tínhamos muitos jogos e evoluí. Foi uma experiência que fica para a vida", contou, falando do Benfica como um "grande clube, com bons jogadores" e onde "não é garantido que se jogue muito".