"Vou trabalhar com Ferro, André Almeida, Tomás... Em janeiro logo se vê"

Jorge Jesus abordou as opções para o eixo defensivo após a lesão do titular Lucas Veríssimo.

Jorge Jesus recordou a grave lesão sofrida por Lucas Veríssimo na partida com o Braga e abordou as opções que tem para o eixo defensivo. O treinador do Benfica não fechou a porta a uma eventual entrada de um jogador para o posto na próxima janela de transferências.

"No jogo do Braga foi tudo perfeito, menos esse momento. Foi dos melhores jogos que o Benfica fez. Não por ter feito seis golos. A lesão do Lucas foi negativa. Era e é um jogador de seleção, importantíssimo. Este ano não vai jogar mais. A janela abre em janeiro. Até lá, temos muito tempo. Vou trabalhar em cima do Ferro, do André Almeida, do Tomás [Araújo]... Em janeiro, logo se vê", afirmou o técnico na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal tem início às 20h15 de sexta-feira.