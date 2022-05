"Vou entrar na nova época no melhor nível e começar com tudo"

Rodrigo Pinho, apto clinicamente, antecipa final das férias para ganhar balanço para 2022/2023.

Operado há sete meses ao joelho esquerdo, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior, Rodrigo Pinho garante estar recuperado. "Fisicamente ainda faltam treinos e jogos, mas clinicamente estou a 100 por cento", frisou, em entrevista à BTV, revelando que o plano para 2022/2023 passa por antecipar o regresso ao Seixal. "Vou ter um período mais curto de férias. Volto antes para fazer a preparação, entrar na nova época no melhor nível e começar com tudo", esclareceu, atirando: "Sinto-me mais forte, não só a nível mental mas físico. Converso muito com o Lucas [Veríssimo], que também passa por isso. Vemos que os treinos específicos têm aumentado os nossos níveis de força e tenho a certeza que vai fazer diferença."

"Não vejo a hora de estar dentro de campo. Vou dar o máximo e a minha vida pelo clube para dar muitas alegrias a todos os adeptos", soltou, reconhecendo que a grave lesão deixou-lhe "um sentimento de frustração". "Sempre lutei muito para chegar a um clube como o Benfica. Tudo o que queria era poder estar em campo a ajudar os meus companheiros. Felizmente já passou, agora é pensar no futuro", referiu, admitindo, porém, que durante o processo de recuperação "a cabeça atrapalha bastante". E agradeceu "à família, ao apoio do clube e ao fantástico departamento médico" do Benfica.

Face ao apoio recebido, mostrou otimismo quanto à próxima época: "Tenho a certeza que há muitas coisas boas para vir. Ainda vão aparecer muitos golos."



Analisar e corrigir erros para 2022/2023

O Benfica fechou a temporada 2021/2022 sem qualquer troféu conquistado e apenas no terceiro lugar no campeonato, algo que frustrou os adeptos encarnados, mas também o plantel liderado primeiro por Jorge Jesus e depois por Nélson Veríssimo. Quem o reconhece é Rodrigo Pinho, assumindo que "uma época sem títulos não pode ser considerada uma boa época": "O Benfica tem de estar sempre a lutar por títulos e no topo da classificação."

"Fizemos uma campanha muito boa na Liga dos Campeões e fomos eliminados com o Liverpool, uma grande equipa. Mas a nível nacional tem de ser melhor. Já passou e temos de olhar para tudo o que se fez de errado para não cometer os mesmos erros e conquistar títulos. É assim que tem de ser no Benfica", resumiu.