"Voto eletrónico? Sou crítico desde sempre. Durante meses recusaram uma posição conjunta"

Rui Gomes da Silva, candidato a presidente do Benfica pela lista D, abordou a utilização do sistema de votação eletrónica do ato eleitoral encarnado e lançou farpas ao rival João Noronha Lopes

Confiança no voto eletrónico: "A minha confiança é grande para não dizer total. Na passada segunda-feira, na reunião com os técnicos onde dispuseram o que era o voto eletrónico, os representantes da lista D tiveram de lançar um conjunto de temas e medidas que fariam que este resultado respeitasse de facto aquilo que era a vontade dos sócios. A mesa da AG não quis, como também foi proposta a outra lista concorrente que houvesse uma posição conjunta. Essa posição conjunta da nossa parte foi repetida várias vezes mas não quiseram assumir uma posição conjunta em relação ao voto. Não contarão comigo para pôr em causa agora determinadas questões."

Fiabilidade em causa: "Não venham agora com frentismos populares contra o voto eletrónico quando durante 3 meses se recusaram determinantemente a assinar uma posição conjunta, eu próprio, na única vez quê estive com João Noronha Lopes, propus essa matéria, arrastaram-na durante 15 dias e recusaram a posição conjunta. As pessoas voltaram a recusar na passada segunda-feira. Não contem com a lista D para entrar em golpes palacianos. Eles aceitaram as regras e que recusaram contestar o voto eletrónico."

"Sou um crítico do sistema de voto eletrónico desde a primeira hora. Sempre disse que o voto eletrónico não me merecia a minha confiança. Sempre achei que o minimamente exigível seria contar o voto físico. Ou então que dessem às listas um código de acesso que nos permitisse assistir à votação eletrónica em simultâneo."