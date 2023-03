Volume de receitas em Portugal é "demasiado pequeno para reter os jogadores", diz Soares de Oliveira

Responsável esteve num congresso em Londres e explicou a visão das águias para o futuro.

Ao mesmo tempo que a sua situação gerava polémica e pressões a nível interno, Domingos Soares de Oliveira esteve em Londres, num congresso de futebol, onde explicou a visão da Benfica SAD para o futuro. Admitindo a necessidade de encontrar estratégias diferentes para gerar receita e talento, prometeu que a maioria do capital será sempre do clube.

"O clube pertence aos sócios (...), nunca iriam aceitar mudar. Isso não significa que não possamos tentar perceber o que os proprietários de vários clubes estão a fazer e tentar enquadrar-nos com a nossa estratégia", admitiu no Financial Times Business of Football Summit, referindo que podem implementar a política de forma isolada ou integrada. E ressalvou: "Não significa que vamos vender a maioria do clube a alguém."

O plano de encontrar mercados alternativos deve-se ao facto de o volume de receitas em Portugal ser "demasiado pequeno para conseguir reter jogadores". "Somos muito conhecidos pelo trabalho que temos feito na formação, por isso estamos a estabelecer parcerias fora de Portugal, já temos 10/12, de modo a gerar mais receitas em torno das academias com os nossos parceiros locais e as coisas estão a avançar na direção certa. Mesmo aqui, no Reino Unido, há uma grande oportunidade para nós", disse, citado pelo site do Benfica, apontando ainda o Brasil como um país importante neste plano.

Abordou ainda a eventual criação de uma Liga Ibérica. Se assumiu que esse cenário "seria fantástico", observou que "muitos dos clubes mais pequenos iriam desaparecer". Por isso, resumiu: "Estamos longe dessa situação."