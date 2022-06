"Voltar a ser presidente do Benfica? Nem que Cristo desça à terra"

Declarações de Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, em entrevista concedida à CMTV

Voltar ao Benfica: "Nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica. Para ajudar estou disponível. Agora mais novo, até estou bronzeado... Tenho tempo para tudo. Em 19 anos só em dois anos tive férias. O resto trabalhei como um escravo. Sei o que fiz pelo Benfica, o que dei. Os sócios gostavam de mim. O que se passou em Leiria não reflete a realidade. O Benfica perdeu e as pessoas julgaram que eu é que fiz aquelas aquisições, Meités... por causa das comissões. É ponto assente que não voltarei a ser presidente".

Ganhar as eleições: "Nem que Cristo desça à terra volto a ser presidente. Nunca mais! Posso ajudar no que o Benfica precisar e quiser, mas presidente? Nunca mais. As pessoas têm memória curta, esquecem-se que, em 19 anos, só em dois tive férias. Nos restantes trabalhei como um escravo, já dei o meu contributo ao Benfica e está à vista de todoo. Não mudo de opinião. Não vou. O que se passou comigo, não posso esquecer o que fiz passar o meu filho, não posso esquecer. Se fossem amanhã as eleições? Tenho a convicção é que ganhava as eleições. Sei o que se passa na rua, como as pessoas falam comigo."