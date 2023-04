"Vlachodimos teria de dar mais. Quem está há cinco anos no Benfica..."

Declarações de Artur Moraes, antigo guarda-redes das águias

Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, comentou a exibição de Odysseas Vlachodimos, atual guardião da baliza encarnada, no clássico com o FC Porto, que as águias perderam por 2-1 no Estádio da Luz. O brasileiro considera que o internacional grego "teria de dar mais".

"Os defesas têm de olhar para trás e perceber que têm um guarda-redes que dê segurança", começou por dizer em declarações à Sport TV.

"Na minha opinião, Vlachodimos não teve o melhor dia frente ao FC Porto. Não teve o seu melhor jogo. Eu estou à vontade para dizer, até porque sempre o apoiei. Às vezes olho para a baliza e falta presença", continuou, antes de concluir:

"[Vlachodimos] Teria de dar mais. Quem está há cinco anos no clube, tem de ser uma referência."