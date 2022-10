Vlachodimos supera Diogo Costa e é eleito o melhor guarda-redes do mês

Guardião do Benfica distinguido pelos treinadores da Liga Bwin pelas exibições realizadas em setembro.

Odysseas Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin em setembro, com 22,22% dos votos dos treinadores principais da competição. O guarda-redes do Benfica superou Diogo Costa, do FC Porto, com 20,63%, e também Ricardo Batista, do Casa Pia, que venceu no mês anterior e que contabilizou 16,67% dos votos.

Vlachodimos foi totalista nos três encontros das águias realizados no período em questão e contribuiu para três triunfos do atual líder do campeonato. Sofreu apenas um golo, na receção ao Vizela.