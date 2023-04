Vlachodimos sobe mais na hierarquia e Gonçalo Ramos chega ao centenário

Guarda-redes do Benfica vai fazer o 45.º jogo na Liga dos Campeões.

Titularíssimo na baliza do Benfica, Vlachodimos soma esta quarta-feira o jogo 45 na maior prova da UEFA, incluindo qualificações, deixando mais distante outros guarda-redes encarnados no que respeita ao atual formato da Liga dos Campeões. Porém, num encontro em que poderá ser decisivo manter a baliza a zeros, o grego irá também dar mais um salto na hierarquia benfiquista, dado que vai igualar Bento e Silvino na participação nas duas mãos dos quartos de final da Champions/Taça dos Campeões Europeus em duas épocas.

Preud"homme, Moretto e Artur Moraes apenas participaram, a titulares, numa edição dos "quartos", Vlachodimos completa hoje a segunda presença na mesma ronda (dois jogos com Liverpool na época passada e mais um com o Inter na atual), igualando Bento (1978 e 1984) e Silvino (1988 e 1990). O líder é Costa Pereira (cinco edições e dez jogos), seguido por José Henrique (quatro "quartos" e nove partidas).

Ramos não falha ao quarto embate

Gonçalo Ramos prepara-se para, aos 21 anos, inscrever no seu curto currículo desportivo o jogo 100 de águia ao peito e logo num desafio que pode ser marcante para o dianteiro e para o Benfica. A caminhada começou com um jogo, o de estreia, em 2019/20 (Aves), prosseguiu com mais 12 na temporada seguinte, até à afirmação em 2021/22 (46 jogos), que está quase a igualar na época atual (40). E este registo redondo surge num momento desportivo que coincide com um dos maiores ciclos do jogador sem puxar das pistolas e disparar em cheio no alvo. Com 25 golos na época (quatro deles na qualificação da Champions e mais três na fase de grupos e "oitavos), o camisola 88 está há três jogos seguidos se m marcar. Em quatro períodos anteriores, o goleador fez a festa ao quarto encontro.