Vlachodimos revela "ritual" antes dos jogos e explica a camisola 99

Declarações do guarda-redes do Benfica numa reportagem do canal de Youtube "Ausherzspiel", na qual é figura principal.

"Ritual" antes dos jogos: "Lavo as minhas luvas antes de cada jogo ou mesmo entre cada utilização. Quero livrar-me do revestimento que está sobre as luvas para que a aderência seja ativada. Gosto sempre de as lavar em casa. É o meu instrumento de trabalho e é por isso que também as preparo sozinhas."

Número 99: "Não queria usar o número 1 porque foi dado a outro guarda-redes que já estava no "Pana" há muito tempo. Só queria ter outro número porque era fixe. E como se costuma dizer, nunca mudes as coisas boas. Isso tornou-se agora a minha marca registada e não quero dar este número."



Muito interventivo durante os jogos: "Como guarda-redes, por vezes gritas muito. Penso que todos na equipa me conhecem tão bem que depois do jogo tudo o que foi dito é esquecido. Há dias em que revejo todo o jogo porque quero melhorar e penso que cada pormenor ajuda."