Vlachodimos radiante: "É muito especial, é um dia perfeito"

Declarações do guarda-redes do Benfica, no final do encontro com o Santa Clara (3-0)

Sensação de campeão: "É muito especial, é um dia perfeito e acho que foi uma temporada perfeita da nossa parte.

Samuel Soares: "Estou feliz, e feliz que o Samuel Soares tenha jogado hoje. Defendemos juntos e trabalhamos juntos."

Segredo do título: "O segredo é sermos um grupo muito bom. Somos como uma família e também vamos celebrar todos juntos".