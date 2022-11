Vlachodimos, jogar com o irmão e a mudança para o Benfica: "Essa foi a minha ideia..."

Guarda-redes grego do Benfica concedeu uma longa entrevista à Liga.

Origens: "É sempre bom voltar a casa, porque tenho lá a minha família e também os meus amigos. A minha mãe mudou-se quando tinha dois anos, por isso, cresceu na Alemanha. Depois disso, acho que o meu pai foi para a Alemanha com vinte anos... Mais tarde, nasci eu e o meu irmão.

Percurso: "Acredito que nessa altura foi a decisão certa para mim, a de mudar-me para Atenas. Gostei muito do plano que o Panathinaikos tinha para mim. E, para mim, foi bom sair do país, mudar-me para a Grécia, estar por minha conta e abrir as minhas asas. Acho que também acabou por ser uma decisão fácil. Acabei por ter a oportunidade de voltar a jogar com o meu irmão na mesma equipa. É uma sensação estranha, por vezes. Se ambos jogam e os dois jogam bem, é sempre bom e tudo é fantástico. Mas, se um não joga, ficas chateado por ele, só que precisas de ser profissional. Faz parte, desfrutámos muito do tempo que passámos juntos.

Mudança para o Benfica: "Para mim foi como dar o passo seguinte. Jogar num campeonato melhor, disputar jogos internacionais e melhorar cada vez mais. Foi o meu passo seguinte e eu queria evoluir numa liga melhor, jogar Liga dos Campeões, jogos internacionais... Essa foi a minha ideia e a minha maneira de pensar."

Seleção: "Primeiro que tudo, sempre senti que era grego. Passei um excelente momento com a seleção nacional alemã. Foi um sucesso, disputei grandes torneios, mas foi uma decisão difícil para mim. Quando penso... Às vezes é em alemão, outras em alemão, é uma confusão, uma mistura dos dois."