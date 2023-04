Mile Svilar, guarda-redes da Roma e ex-Benfica, falou ao portal espanhol Relevo sobre o amigo e antigo companheiro de equipa Vlachodimos.

Relação com Vlachodimos: "Quando ele chegou, eu estava no Benfica há um ano. No início tínhamos uma relação normal apenas de competição pelo lugar na baliza. Ele jogava, eu ia para o banco. Treinávamos juntos e nada mais do que isso. Mas depois de estar quatro ano juntos, a nossa relação começou a crescer. Ficámos muito amigos, até ao dia de hoje, em que falamos todas as semanas. As nossas famílias também se dão bem."

Amigo e uma referência: "Quando ele chegou ao Benfica era um bom guarda-redes, mas devo dizer que deu muitos passos em frente. Era bom, mas agora é muito mais completo. Um dos elementos preponderantes é o Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Benfica e um bom amigo nosso. Para mim, o Vlachodimos é um dos melhores guarda-redes da Europa nos últimos anos e os números assim o demonstram."