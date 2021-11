Vlachodimos e as contas do Benfica: "Já não temos tudo nas nossas mãos..."

Odysseas Vlachodimos​​​​​​​, guarda-redes do Benfica

Declarações de Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, após o empate com o Barcelona (0-0), esta terça-feira, no Camp Nou, a contar pela 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

Empate justo: "Sabíamos que seria um jogo difícil. As duas equipas tiveram boas oportunidades, mas no fim o 0-0 foi um resultado bom."

O falhanço de Seferovic: "Alguns jogadores estavam na minha frente, não consegui ter uma boa visão do lance. Vi o passe do Darwin e estava na esperança que ele marcasse, mas futebol é assim. Como uma equipa, fizemos um bom jogo hoje e espero que o Seferovic possa marcar no próximo jogo".

Dínamo Kiev: "Precisamos de vencer o próximo jogo. Jogaremos em casa, será um jogo difícil e já não temos tudo nas nossas mãos porque o Barcelona joga em Munique e pode vencer. Mas nosso objetivo é vencer o jogo na Luz, com o apoio dos nossos adeptos, e vamos ver o que acontece."