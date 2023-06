Vlachodimos diz que esteve perto de deixar o Benfica no verão passado

Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, deu uma entrevista ao site "Transfermakt", em que revelou que esteve perto de deixar as águias há um ano.

Assume que esteve perto de deixar o Benfica: "Sim, estive. Por exemplo, no verão passado. Mas, como futebolista, temos de lidar com as coisas que podemos realmente influenciar. Há muitos aspetos relacionados com uma transferência. Na verdade, não nos preocupamos com isso e concentramo-nos na nossa missão. E se acontece alguma coisa, normalmente descobre-se relativamente tarde. Mas estou muito bem em Lisboa, tudo é muito familiar e o Benfica é um clube de topo."

Sonha jogar na Premier League: "Digo sempre que o futebol é um negócio do dia-a-dia e que nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Sempre foi um sonho de infância estar numa das principais ligas. Mas, como já disse, estou numa equipa de topo e sinto-me bem aqui. Penso que a Premier League é extremamente atrativa para todos os futebolistas."