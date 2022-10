Vlachodimos desvaloriza rumores de mercado: "Sempre me senti confortável aqui"

Declarações de Odysseas Vlachodimos, guarda-redes encarnado, em antevisão ao Benfica-Juventus, partida relativa à quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões e que está marcada para terça-feira, às 20h00.

Qual parece que vai ser a maior dificuldade com a Juventus? "Sabemos acerca da qualidade da equipa, é uma equipa experiente. Sabemos que têm muitos jogadores de qualidade. Mas também estamos muito confiantes, porque estamos numa situação muito boa. Vamos para o jogo como em qualquer outro, para ganhar".

Como se sente a equipa depois do clássico e antes de um jogo tão importante? São capazes de garantir já amanhã o apuramento? "É sempre bom ganhar o clássico, estamos muito felizes por isso. Mas agora encaramos o próximo jogo. Estamos numa forma muito boa. Temos uma oportunidade amanhã porque merecemos, mostrámos [a cara] nos jogos anteriores. Mas como disse, respeitamos o adversário. Sabemos que têm qualidade. Vamos enfrentar um jogo muito difícil e vamos dar o nosso melhor para vencer".

Mais uma época a titular no Benfica. Contrato até 2024. Já haver negociações para renovar dá-lhe mais conforto para estar no Benfica? "Sempre me senti confortável aqui, sempre disse que era feliz aqui. No futuro vamos ver o que vai acontecer".

Todos os anos saem notícias sobre uma possível saída e análises de que pode não ser o guarda-redes ideal para o Benfica. Como lida com isso? "Mais do que tudo, sinto-me muito feliz por estar aqui, num grande clube. Sinto-me bem. O futebol é sempre especulação. Estou focado em mim, nos meus treinadores, principal e de guarda-redes, para ser melhor a cada dia. Treino a 100 por cento, é assim que lido com isso".