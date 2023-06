Vlachodimos desperta interesse em Inglaterra

Titular indiscutível de Roger Schmidt motivou já sondagens da Premier League.

Vlachodimos é um jogador cobiçado em Inglaterra. O camisola 99, titular indiscutível para Roger Schmidt, destacou-se em 2022/23 e despertou assim o interesse de diversos emblemas da Premier League, como revelou a CNN Portugal. Ao que O JOGO apurou, para já houve algumas abordagens, no sentido de avaliar as condições de uma eventual negociação. Com a época a encerrar, o guardião vê assim o seu futuro em aberto tendo em vista a nova temporada, ainda que não existam para já avanços concretos.

O internacional grego renovou recentemente contrato com o Benfica, até 2027, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.