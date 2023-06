Vlachodimos depois do FC Porto-Benfica: "Estes gajos são uma equipa de merda"

No documentário "Eu amo o Benfica" é possível ver excertos das conversas no balneário da equipa encarnada. Depois da vitória por 1-0 no Dragão, na primeira volta do campeonato, a 21 de outubro, Vlachodimos criticou os azuis e brancos e Gonçalo Ramos e Rafa comentaram o comportamento dos adeptos.

No terceiro episódio do documentário "Eu amo o Benfica", produzido pela B Play, veem-se e ouvem-se conversas de jogadores, equipa técnica e elementos da estrutura encarnada. Confira alguns excertos:

No Benfica-PSG

Rui Costa, que deu um forte abraço a Messi, pede: "À Benfica, gente". "Acreditar", pede João Mário. "Uma coisa é respeito, outra é o que vamos meter em campo!", atira Luisão.

Marquinhos trocou de camisola com António Silva e atirou-lhe "bom jogo". Vitinha e Gonçalo Ramos também trocaram de camisola.

"Vivi um ponto de maturidade muito grande aos 29 anos, o míster deu-me essa responsabilidade. Fico contente por ter sido um dos líderes da equipa este ano e pela responsabilidade que o míster depositou em mim", refere João Mário, autor do 1-1.

"Não é fácil conseguir um ponto aqui", diz Schmidt a quem Rui Costa abraça. "Conseguir um ponto e jogar assim", responde Rui Costa. "Foi só um ponto", diz Schmidt. "Nem é pelo ponto, até podíamos ter perdido, mas jogámos muito", atira Rui Costa.

"Enquanto presidente, ver os nossos adeptos e ver o que fazem num campo como este só tenho de me sentir orgulhoso", apontou Rui Costa ao grupo.

No FC Porto-Benfica

"Entrar bem, deixar lá tudo", avisa Rui Costa. "Atenção às entradas, estão sempre a fazer fita", diz Gonçalo Ramos.

"Jogar para ganhar", acrescenta João Mário. "Concentrados", atira Otamendi. "Se der para rematar, remata que eu vou à segunda bola, e ao contrário protejam o Ody", diz Gonçalo Ramos.

"Estes gajos são uma equipa de merda. Uma equipa de merda", afirma Vlachodimos. "Era só moedas de dois euros. Um canto para nós e atiravam dez moedas de dois euros", diz Gonçalo Ramos. "A conclusão que tiras é que são ricos", responde Rafa.