Vlachodimos convocado para a seleção da Grécia

Seleção grega, que se reunirá em 30 de agosto nas instalações de Agios Kosmas, vai disputar mais jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo

Um dia depois de se ter exibido a grande nível no play-off de acesso à Liga dos Campeões ante o PSV, o guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, foi convocado, esta quarta-feira, por John vant Schip para a seleção da Grécia.

O guardião encarnado, que faz parte de uma lista de 28 futebolistas helénicos, será opção para os jogos de qualificação para o Mundial'2022 ante o Kosovo e a Suécia, em 5 e 8 de setembro, respetivamente, e para um particular prévio com a Suíça.

A seleção grega, que se reunirá em 30 de agosto nas instalações de Agios Kosmas, está no terceiro lugar do Grupo B de apuramento, com dois pontos somados em outros tantos jogos. O certame é liderado, atualmente, pela Espanha, com sete pontos.