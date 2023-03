Vlachodimos comenta renovação e avisa: "A época ainda não acabou"

Guarda-redes diz estar "orgulhoso" pela renovação de contrato até 2027 e faz um balanço positivo da prestação do Benfica esta época.

Odysseas Vlachodimos renovou contrato com Benfica até 2027. O guarda-redes grego e o clube anunciaram esta quarta-feira que o guardião vai continuar a vestir a camisola encarnada.

"Estou muito feliz e orgulhoso por renovar contrato com este clube incrível. Sinto-me muito bem, porque eu e a minha família gostamos muito de cá estar. Por isso estou contente por renovar e continuar no Benfica", garantiu Vlachodimos em declarações à BTV.

Questionado sobre a prestação da equipa de Roger Schmidt até agora, o guarda-redes mostrou-se satisfeito: "Até agora estamos a fazer um bom trabalho no campeonato e na Liga dos Campeões, acho que podemos ter orgulho na equipa, mas a época ainda não acabou e temos de continuar em frente. No domingo há já um jogo importante com o Marítimo, em que vamos dar o máximo para conseguirmos trazer os três pontos."

"Posso dizer que eu e a minha família sentimo-nos muito bem em Portugal, adoramos Portugal, adoramos o Benfica e estamos muito felizes por cá estar", concluiu o jogador de 28 anos.

Titular na equipa do Benfica, Vlachodimos chegou ao clube em 2018 e tinha contrato válido até 2025, que foi agora prolongado por mais dois anos. Ao todo, o grego leva 210 partidas, sendo já o sexto guarda-redes com mais jogos na história do clube.