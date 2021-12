Vlachodimos cobiçado: Benfica impõe barreira negocial ao Newcastle

Dinheiro não é problema para os magpies, mas os responsáveis encarnados não admitem perder agora uma peça importante no onze de Jorge Jesus. Boas exibições em 2021/22 valorizaram o jogador.

De volta ao estatuto de dono da baliza do Benfica, Vlachodimos tem sido peça importante das águias em 2021/22 e desperta nesta fase a cobiça do Newcastle. Agora detidos pelo multimilionário príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, os magpies têm muitos milhões prontos para investir no reforço da equipa já em janeiro e apontam a Vlachodimos como alvo para fechar a baliza, segundo avançou o jornal grego "To10".

Sem problemas para investir na contratação do internacional grego, o emblema britânico, último classificado da Premier League e com a pior defesa, fruto de 30 golos sofridos em 14 jogos, tem, para já, segundo apurou O JOGO, uma barreira negocial na Luz. Isto porque, apesar de ciente do facto de o Newcastle olhar para Vlachodimos, o Benfica não está interessado em negociar o guardião de 27 anos na reabertura do mercado de transferências de janeiro.

Os encarnados pretendem blindar o plantel e evitar assim saídas de peças importantes na próxima reabertura do mercado de forma a atacar os objetivos para 2021/22 e Vlachodimos é neste momento um desses jogadores. Depois de ter terminado a temporada anterior como suplente de Helton e em baixa no mercado, o camisola 99 vive agora uma situação completamente diferente. O guarda-redes está valorizado pelas boas exibições rubricadas ao longo da presente temporada e além da regularidade exibicional apresentada no campeonato, tem-se destacado na Liga dos Campeões. Recentemente, por exemplo, foi um dos melhores em campo no 0-0 ante o Barcelona, em Camp Nou.

tento ao facto de Vlachodimos estar bem cotado a nível internacional, o Benfica muda de posição para o final da época, admitindo, ainda que sem definir um valor mínimo - até porque isso dependerá do que suceder até ao final de 2021/22 e do comprador -, negociar o camisola 99.