Vlachodimos: "Boa exibição? Ficaria mais feliz se tivesse mantido a baliza a zero..."

Declarações de Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, após a passagem à final da Taça da Liga (triunfo sobre o Boavista nos penáltis, após o 1-1 no fim dos 90 minutos). O guardião foi considerado o homem do jogo numa votação dos jornalistas.

Análise: "Foi um jogo típico de Taça, um jogo difícil, com altos e baixos, num campo difícil. Estamos felizes, o nosso objetivo era chegar à final e conseguimos."

Feliz pela exibição? "Ficaria mais feliz se tivesse mantido a baliza a zero. Fico feliz quando a equipa ganha, ganhamos e perdemos juntos. Tento dar o meu melhor para ajudar a equipa e fiz isso mais uma vez."