Vlachodimos: "Bayern? É um grande clube, mas não penso nisso"

Confrontado com um possível interesse do Bayern na sua contratação, o guarda-redes do Benfica diz concentrar-se no seu momento atual

Titular indiscutível no Benfica, Vlachodimos foi confrontado em entrevista ao portal "Tz" sobre um possível interesse do Bayern Munique na sua contratação.

O guarda-redes reconhece que "o Bayern é um grande clube", mas desvaloriza a questão. "Ser associado a um clube como este é uma honra e reflete um pouco o meu desempenho nos últimos anos. Mas isso é tudo especulação. Não penso nisso e concentro-me no aqui e agora", atira.

O rendimento do futebolista permitiu-lhe atingir já os 197 jogos pelo Benfica e Vlachodimos assume que poder chegar aos 200 "é algo especial". "É uma honra para mim fazer tantos jogos por um clube tão grande. Claro que isso deixa-me muito orgulhoso", confessa, admitindo que a renovação - já tem acordo verbal com as águias para estender o vínculo até 2027 - está avançada.

"Estamos a conversar, sim. Tudo o resto vai aparecer", adianta, referindo a razão da sua afirmação na Luz. "O Benfica é um clube de classe mundial. Todo o ambiente é familiar. Começa com a segurança, até ao nível dos fisioterapeutas e da gestão. Os adeptos são muito amigáveis e respeitosos. Só nos podemos sentir bem e focamo-nos em jogar", declara, reconhecendo que, mesmo que sem pensar muito na questão, pois tem 28 anos, terminar a carreira na Luz é uma hipótese: "Sim, sinto-me bem no clube. Contudo, é algo que ainda está muito longe. O futebol é um negócio diário, muitas vezes não sabes o que o amanhã trará..."