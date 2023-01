Vlachodimos atingiu marca redonda no dérbi: "Os nossos adeptos foram incríveis"

Vlachodimos em ação no dérbi

Declarações de Odysseas Vlachodimos, guarda-redes que comemorou o 200.ª jogo pelo Benfica no dérbi com o Sporting (2-2), aos meios do clube.

Balanço do seu percurso: "Para mim, todos os jogos foram especiais, cada jogo teve a sua história. A análise que posso fazer é que quero continuar, continuar a treinar, a melhorar e fazer mais jogos por este clube fantástico".

Melhor momento coletivo que passou no Benfica? "Penso que foi um jogo em casa contra o Portimonense [na época 2018/2019], se não estou em erro, estávamos a perder 0-1 ao minuto 50 e depois demos a volta para ganhar por 5-1. Foi muito especial, fizemos a reviravolta e acabámos por ser campeões nacionais, foi ótimo".

Dérbi com o Sporting: "Em primeiro lugar, tenho de dizer que foi uma atmosfera muito boa. Os nossos adeptos foram incríveis, mais uma vez. Foi bom comemorar os 200 jogos num dérbi, teria sido fantástico se tivéssemos ganho a partida. Tivemos oportunidades, mas estamos a olhar para a frente".